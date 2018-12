Cheikh Bamba Dièye sur le Groupe consultatif de Paris: "Tout esprit cartésien devrait s'abstenir d'emprunter plus qu'il n'en a besoin"

Le leader du Front pour le socialisme et la démocratie/Benno Jubel (Fsb/bj) a réagi sur la rencontre du Groupe consultatif de Paris qui a permis à Macky Sall et à son gouvernement de collecter près de 8 milliards Fcfa, dans le cadre du financement de la 2e phase du Plan Sénégal émergent (Pse). Cheikh Bamba Dièye n'a pas apprécié que le l'Etat parte au delà du montant qu'il recherchait.



"Tout esprit critique devrait se méfier qu'on veuille lui prêter plus qu'il n'en demande. Tout esprit cartésien devrait s'abstenir d'emprunter plus qu'il n'en a besoin. Tout esprit réfléchi devrait profiter de l'affluence de bailleurs pour obtenir ce qu'il lui faut, juste ce qu'il lui faut, mais au meilleur taux" a-t-il écrit sur sa page facebook.



Avant lui, c'est Karim Wade du Parti démocratique sénégalais qui, via une lettre, a demandé aux investisseurs étrangers de faire un état des lieux des comptes effectués par l’actuel régime, estimant que la plupart de nos indicateurs économiques et financiers sont dans le rouge. Lundi, le Macky Sall et son gouvernement ont mobilisé 8.091 milliards Fcfa, un montant qui va au-delà ce qu’ils espéraient, c’est-à-dire 2.850 milliards de francs, pour le financement de la phase 2 du Plan Sénégal émergent (Pse), lors du Groupe consultatif de Paris, qui doit prendre fin ce mardi dans la capitale française.