Cheikh Guèye: « La LD debout est à la recherche d’un candidat autre que Macky Sall »

Soutenir Macky Sall, « ce n’est pas à l’ordre du jour en ce qui concerne la LD débout », la plateforme « est à la recherche d’un candidat autre que Macky Sall . Nous pensons que le Sénégal doit changer à tous les niveaux, car le chef de l’Etat a montré les limites de son pouvoir et de prendre en charge les préoccupations des populations », a dénoncé l’ami de Khalifa Sall.



A la question de savoir si Khalifa est son candidat, Cheikh Guèye répond: « Pourquoi pas ? », mais précisant toutefois, qu’il ne parle pas tant que membre de la Ligue démocratique debout. Selon lui, la candidature de Khalifa Sall est sérieuse et valable juridiquement, avant de qualifier son emprisonnement comme une cabale politique.



Le verdit sur l’affaire du maire de Dakar Khalifa Sall, condamné à 5 ans pour détournement de deniers publics, est attendu le 30 et la Cour d’appel va se prononcer sur la gestion de la caisse dite d’avance.