Cheikh Gueye appelle les Khalifistes à la révolte: "on ne peut pas passer tout notre temps à pleurnicher, il faut..."

Après le saccage du Quartier Général de Manko Taxawu Senegaal lors d'affrontements entre jeunes partisans du candidat déclaré à la Présidentielle de 2019, Khalifa Sall et les forces de l’ordre, lundi, les leaders du Front national de résistance (Fnr) ont fait le déplacement ce mardi à Sacré-cœur 3 pour faire l’état des lieux.

Venus accompagné des autres responsables comme Cheikh Bamba Dièye, Idrissa Seck et autres, le maire de Dieupeul/Derklé, Cheikh Guèye, déplore la situation. Les larmes aux yeux, le compagnon de Khalifa Ababacar Sall dit avoir «le coeur meurtri».

«J’ai le cœur meurtri. Je suis aussi déçu, je ne m’attendais pas à une réaction de cette envergure. Le siège est parsemé d’objets de cette nature ( il brandit un gaz lacrymogène) , j’en ai compté plus d’une vingtaine. Les vitres sont cassées, tout est à sens inverse. Et c’est le fait des forces de l’ordre », accuse-t-il, avant d'appeler les militants de Khalifa Sall à la révolte : "On ne peut pas passer tout notre temps à pleurnicher. Il faut réagir".