Cheikh Hadjibou Soumaré enrôle Amadou Tidiane Wone

Amadou Tidiane Wone va déployer toutes ses forces pour que l’ancien Premier Cheikh Hadjibou Soumaré succède à Macky Sall en 2019. C’est ce qu’a fait savoir l’ancien ministre de la Culture qui a choisi d’accompagner M. Soumaré à la conquête du pouvoir. Car, a-t-il déclaré dans les colonnes du quotidien L’AS, Baba Wone comme on l’appelle considère que son candidat «est la seule alternative crédible».



A l’en croire, son parcours de «haut fonctionnaire, pur produit de ce que l’école sénégalaise offre de mieux, il a effectuait une carrière sans anicroches et sans histoires au Sénégal jusqu’à la fonction de Premier ministre», informe-t-il. S’y ajoute que, relève-t-il, son candidat a aussi occupé plusieurs postes au niveau international.



Selon lui, «Cette double expérience nationale et internationale dans les domaines économiques, financiers et politiques, lui donne une vision globale et pointue sur les enjeux et les défis de l'heure».