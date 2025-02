Cheikh Omar Hann : "si Amadou Ba doit rencontrer le Président Diomaye, il ne le fera pas en secret"

Dans une déclaration lors d'un point de presse tenu ce mardi 04 février à Dakar au siège de la Nouvelle Responsabilité, Cheikh Omar Hann, a réagi aux rumeurs selon lesquelles Amadou Ba, l’ancien candidat à la présidentielle de mars 2024, a été nuitamment reçu au palais. Selon, l'ancien directeur du centre des oeuvres universitaires de Dakar (COUD), ces spéculations sont infondées et ne correspondent pas à la manière de faire de l’ancien ministre.

"Cette semaine, il y a eu une nouvelle orientation des informations. Certains disent même qu'Amadou Ba aurait été reçu nuitamment au palais", a-t-il déclaré avec une certaine fermeté. Pour Dr Hann, une telle rencontre n'aurait pas lieu de manière clandestine. "Le Président Amadou Ba est le chef de l'opposition, et c'est le peuple sénégalais qui lui a conféré ce titre. S'il doit rencontrer le président de la République, il ne le fera pas de manière secrète. Il le fera ouvertement", a-t-il fait savoir.



Cheikh Omar Hann a souligné que l’ancien Premier ministre est un leader légitime qui s’adresse directement au peuple sénégalais. "Quand il sera devant le Président, il lui parlera des problèmes des Sénégalais et du Sénégal", a-t-il affirmé. Selon lui, Amadou Ba possède les compétences nécessaires pour aborder les sujets essentiels, notamment économiques. "Et comme vous le savez, à chaque fois qu'il y a des problèmes économiques, ils disent ne vous en faites pas, Amadou Ba va revenir", a confié le maire de Ndioum.



Cheikh Omar Hann a affirmé que si Amadou Ba devait rencontrer le Président Bassirou Diomaye Faye, il le ferait en toute transparence. Et, s'il le jugeait nécessaire, il ferait une déclaration au peuple sénégalais après la rencontre. Cependant, il a précisé que certaines questions pourraient rester confidentielles, selon la nature des échanges.