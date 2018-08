Cheikh Tidiane Gadio aperçu hier à New York

Placé en résidence surveillée dans l’Etat du Maryland (Etats-Unis) Cheikh Tidiane Gadio a pourtant été aperçu à New York hier lundi. Ce déplacement a alimenté les conversations dans le milieu des affaires du pays de l’Oncle Sam, d’autant plus que l’ancien ministre des Affaires étrangères sénégalais qui est soupçonné de blanchiment d’argent, entre autres accusations, a vu les conditions de sa détention être allégées.



A en croire le journal «L’As » qui donne l’information, les raisons de ce déplacement restent encore floues. Si pour certains le leader de Luy Jot Jotna s’est rendu à New York pour les besoins de son procès, ses proches affirment que son déplacement est motivé par une affaire personnelle.

Quoi qu’il en soit, Docteur Gadio doit faire face au juge au mois de novembre prochain.