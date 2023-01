Cheikh Yerim Seck écrit un livre "bourré de révélations" sur Macky Sall

Il était silencieux depuis un bon moment. Le journaliste Cheikh Yerim Seck préparait donc du lourd. Il revient avec un livre sur le chef de l'État, intitulé "Macky Sall face à l'histoire, passage sous scanner d'un pouvoir africain". Dans cette enquête journalistique qui sera mise en vente le 15 janvier, l'analyse politique revient sur les impacts positifs de la fibre sociale du "fils de berger", devenu président, mais aussi sur des scandales de corruption qui entachent la promesse d'une " gouvernance sobre et vertueuse".



Macky Sall, élu à la tête du Sénégal en mars 2012, sous la promesse d'engager son pays sur la voie de la prospérité ( yoonou yokkoute, en wolof). Dix ans après, le journaliste, reconnu pour son talent au Sénégal et ailleurs, mesure les fruits à l'aune de la promesse des fleurs, dit avec force arguments ce qui a été réussi et ce qui ne l'a pas été, dévoile aux Sénégalais ce qui leur était caché et qu'ils ont le devoir de savoir, peut-on lire sur la couverture.



Dans cette enquête journalistique "bourrée de révélations", l'auteur revient sur les impacts positifs de la forte fibre sociale du fils de berger devenu président, mais aussi sur des scandales de corruption qui entachent la promesse d'une gouvernance sobre et vertueuse ».



Au total, ce livre est une radioscopie des années Macky Sall dans le souci d'évaluer la place du 4e président du Sénégal dans l'histoire de ce prestigieux pays d'Afrique de l'ouest. Au-delà des révélations et de l'analyse des faits politiques marquants de cette dernière décennie, le présent ouvrage est donc un manuel d'histoire contemporaine, mais aussi de sociologie politique, de journalisme d'investigation, de culture générale tout court...