Chelsea : Abramovich sanctionné en Angleterre, la vente serait suspendue

Nouveau coup de théâtre dans l'affaire de la vente de Chelsea par Roman Abramovich, sur fond de guerre en Ukraine qui pousse l'oligarque russe à vendre son actif le plus visible pour s'éviter des problèmes avec les gouvernement occidentaux. Sauf que le gouvernement britannique, justement, vient de prendre une mesure choc !



Ce dernier aurait en effet décidé un gel des avoirs de Roman Abramovich en Angleterre. Tout ce qu'il possède est donc gelé, ce qui concerne évidemment Chelsea. Aucun doute du côté du très sérieux journal anglais The Times, cela signifie que le club ne peut plus être vendu pour le moment, alors que Chelsea bénéficie d'une licence spéciale pour continuer ses activités sportives.



