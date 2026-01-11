Manifestations en Iran: l'ONG Iran Human Rights fait état d'au moins 192 morts

L'ONG Iran Human Rights fait état d'au moins 192 morts



Au moins 192 manifestants ont été tués en deux semaines de mouvement de contestation en Iran, a affirmé ce dimanche une organisation de défense des droits humains, soit une forte hausse par rapport au bilan précédent de 51 morts. « Depuis le début des manifestations, Iran Human Rights a confirmé la mort d'au moins 192 manifestants », a indiqué l'ONG basée en Norvège, avertissant que le bilan pourrait être bien plus élevé, la coupure d'internet de plusieurs jours ayant rendu difficile le décompte.



Le président iranien abordera la situation économique et les « revendications du peuple » dans une interview ce dimanche



Le président iranien Massoud Pezeshkian va aborder la situation économique et les « revendications du peuple » dans une interview qui sera diffusée plus tard ce dimanche, a annoncé la télévision d'État Irib, deux semaines après le début de manifestations liées au coût de la vie. Cet entretien avec les médias iraniens, déjà réalisé, porte sur « l'état d'avancement du programme économique du gouvernement » et évoque « les événements récents et l'approche du gouvernement » pour répondre aux attentes des Iraniens, selon la même source.



L'UE doit classer les Gardiens de la révolution « organisation terroriste », selon Israël



Le ministre des Affaires étrangères israélien a jugé dimanche que « l'heure venue pour l'UE de qualifier les Gardiens de la révolution iranienne d'organisation terroriste », au moment où la République islamique est soupçonnée de réprimer violemment des manifestations. « Telle est depuis longtemps la position de l'Allemagne, et aujourd'hui, l'importance de cette question est claire pour tous », a déclaré Gideon Saar sur X, après des discussions avec le ministre de l'Intérieur allemand Alexander Dobrindt, en visite en Israël.



: « N'abandonnez pas les rues », exhorte Reza Pahlavi, le fils du chah déchu, qui réitère son appel à manifester à 18h ce dimanche



Reza Pahlavi a réitéré son appel à manifester dans toutes les villes d'Iran ce dimanche à 18h exhortant les Iraniens à maintenir la pression sur le régime. « Des informations fiables me sont parvenues indiquant que la République islamique est confrontée à une grave pénurie de mercenaires pour faire face aux millions de personnes dans les rues, et que jusqu'à présent, de nombreuses forces armées et de sécurité ont quitté leur poste ou désobéi aux ordres de réprimer la population », assure le fils du chah déchu sur le réseau social X. « Le monde entier se tient aujourd'hui aux côtés de votre révolution nationale et admire votre courage. En particulier, le président Trump, en tant que dirigeant du monde libre, a suivi de près votre bravoure inouïe et a déclaré être prêt à vous aider », poursuit-il.



⁠Israël est ‍en état ​d'alerte maximale face à la possibilité ⁠d'une intervention américaine en Iran, alors que les autorités de Téhéran sont confrontées à ​une vague de contestation à ‍travers le pays, selon trois sources israéliennes au fait ​de la question.



Les sources, présentes lors ​de consultations de sécurité tenues par Israël durant le week-end, n'ont pas précisé ce que signifiait, en pratique, « l'état d'alerte maximale ». Le Premier ministre israélien Benyamin Netanyahu a évoqué la possibilité ‍d'une intervention américaine en Iran lors d'un appel téléphonique ​avec le secrétaire d'État américain Marco Rubio, a déclaré une source israélienne présente ‌durant la conversation.



Un responsable américain a confirmé que la conversation avait ‍eu lieu sans toutefois dire quels sujets avaient été abordés.