Chelsea-Liverpool: Sadio Mané lance le choc en allumant Mendy (0-1)

Sadio Mané vient de lancer le choc de la 21e journée de Premier League entre Chelsea et Liverpool. Le Sénégalais profite d'une mauvaise intervention de Chalobah, il récupère le ballon et crochète Mendy avant de conclure pied gauche. Chalobah avait déjà été pris à défaut sur la première occasion des Reds, cette fois il coûte un but. 1-0 pour Liverpool.



L'attaquant de Liverpool n'avait plus marqué depuis le 11 novembre, face à Arsenal. Le Sénégalais restait sur 9 matchs consécutifs sans but ni passe décisive.



Mohamed Salah a fait le break à la 26e minute. Liverpool mène 2 à 0.