Chelsea: Lukaku présente des excuses publiques après son interview polémique

Une vidéo pour clore l'affaire une bonne fois pour toute? Ce mardi soir, Chelsea a publié sur son site internet une séquence de cinq minutes dans laquelle Romelu Lukaku (28 ans) s'explique sur la polémique créée pendant les fêtes et qui a engendré des rumeurs de départ du Belge. Finalement, ce dernier a reçu une amende de 500.000 euros et s'est excusé auprès de Thomas Tuchel et de ses coéquipiers, après s'être plaint jeudi dernier auprès de Sky Italia de son statut de remplaçant chez les Blues.



Dans la vidéo publiée ce mardi soir, Lukaku revient donc sur l'affaire. "Les derniers jours ont été agités, et je comprends totalement pourquoi. (...) J'ai essayé d'aider l'équipe à gagner contre Villa et Brighton, et puis il y a eu cette interview", explique Lukaku. Face à Aston Villa (3-1) et Brighton (1-1), le Belge avait marqué ses premiers buts en championnat depuis septembre.



"Désolé pour la peine causée aux supporters"

Mais le lendemain du match nul contre les Seagulls, Lukaku avait donc étalé son mal-être à Sky Italia (dans une interview enregistrée précédemment), provoquant ainsi d'importants remous chez les Blues. "Est-ce que je comprends la colère des supporters? Oui, je la comprends totalement. J’aurais dû être plus clair dans mon message, pour être honnête, indique Lukaku dans la vidéo diffusée par Chelsea. Le but de l’interview (à Sky Italia, ndlr) était de dire au revoir aux fans de l’Inter, pas de manquer de respect à Chelsea ou ses supporters."



Après s'être justifié, indiquant notamment avoir vécu "des semaines compliquées sur le plan personnel" après sa contamination au coronavirus, Lukaku est passé aux excuses. Alors qu'il répondait jusque-là aux questions d'un interlocuteur, l'international belge (101 sélections, 68 buts) s'est tourné face à la caméra pour adresser un message aux supporters des Blues.



"Je suis désolé pour la peine que j’ai causé aux supporters. Vous savez la connexion que j’ai avec ce club. C’est à moi maintenant de regagner votre confiance et de montrer ma détermination à l’entraînement tous les jours, indique Lukaku. Je m’excuse également auprès de l’entraîneur, de mes coéquipiers et de la direction parce que je pense que ce n’était pas le bon moment."