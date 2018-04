Chelsea va lâcher Giroud à la fin de la saison, selon The Telegraph

Le tabloid britannique "The Telegraph" a révélé ce mardi que les dirigeants de Chelsea ont décidé de ne pas conserver Oliver Giroud cet été.

À en croire le média anglais, un départ d’Antonio Conte lors du prochain mercato pourrait provoquer celui de l'attaquant international français, arrivé d'Arsenal cet hiver.

Et pourtant Girou ne regrette pas le moins du monde son transfert chez les Blues. "Le choix Chelsea ? Pour moi c’est le bon. Je reste en Premier League, un championnat que je connais bien, et surtout j’arrive dans un club ou le coach me désire. J’ai un profil qui l’intéresse, et ça s’est avéré payant parce que j’ai bien joué d’entrée", a-t-il confié à la presse