Cherté de l’électricité : Le Collectif Noo Lank engage un dialogue avec les syndicats de la Senelec

Le Collectif Noo Lank, fer de lance du mouvement pour une électricité plus abordable, a franchi une nouvelle étape dans sa démarche en rencontrant, hier, mercredi 8 octobre, la Convergence Syndicale des Travailleurs de la Senelec, qui fédère l'ensemble des syndicats de la Société nationale d'électricité (SENELEC).



​Cette réunion de travail, qui a duré près de trois heures, a été l'occasion d'échanges approfondis sur la situation actuelle de la Senelec, mais surtout sur les préoccupations croissantes des populations concernant la cherté de l'électricité et la nécessité d'une révision du système de tarification.



​La rencontre s'est tenue sous la présidence de M. Habib Aidara, coordonnateur de la Convergence Syndicale et Secrétaire Général du SUTELEC, entouré des Secrétaires Généraux des autres syndicats de la Senelec, souligne l'importance accordée par la Senelec à ce dialogue citoyen.



​Cette initiative s'inscrit dans la continuité de l'action du Collectif Noo Lank en faveur d'une énergie accessible, juste et à moindre coût.



Selon le communiqué parvenu à PressAfrik, ​le Collectif sera reçu ce Jeudi 9 octobre à 11h par le Directeur Général de la Senelec. ​Il rencontrera ensuite le vendredi 10 octobre à 16h le ministre de l’Énergie, du Pétrole et des Mines.



Le Collectif a enfin indiqué qu’il communiquera prochainement sur les conclusions de ces rencontres afin de partager les résultats avec l’opinion publique et donner une suite logique à son combat.





