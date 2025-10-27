Cherté de la vie : La Coalition Sopi Sénégal appelle à des mesures urgentes

La Coalition Sopi Sénégal exprime son inquiétude face « à la dégradation continue des conditions de vie dans le pays.» Réunie sous la présidence du député Tafsir Thioye, elle dénonce une « cherté de la vie sans précédent depuis vingt ans, marquée par la flambée des prix, la hausse des factures d’eau et d’électricité et l’alourdissement des taxes.» Selon son communiqué, la faible croissance hors hydrocarbures et la baisse attendue du taux de croissance de trois points en 2026 risquent d’aggraver la pauvreté des ménages.



La coalition invite les autorités à se concentrer sur les « urgences sociales » et à garantir le respect des libertés d’opinion et d’expression. Sur le plan sanitaire, elle se montre préoccupée par les rassemblements politiques annoncés malgré une épidémie ayant déjà fait plus de 300 cas et 28 décès. Tout en reconnaissant le droit de manifester, elle appelle à la responsabilité pour éviter une propagation accrue de la maladie.



La Coalition Sopi Sénégal rend hommage au personnel de santé et encourage les forces de sécurité à maintenir leur vigilance. Elle annonce la poursuite de ses activités politiques dès que la situation sanitaire le permettra.