Chine: encore un million d'habitants confinés après des cas de Covid

Depuis le début de l'épidémie, les autorités appliquent une stratégie "zéro Covid" qui consiste à tout faire pour limiter au maximum la survenue de nouveaux cas.



Des rebonds sporadiques surviennent toutefois régulièrement ces derniers mois et le pays redouble de vigilance à l'approche des JO d'hiver (4-20 février 2022).



La ville de Yuzhou, située dans la province du Henan à près de 800 km au sud de Pékin, a annoncé lundi soir à ses 1,2 million d'habitants qu'ils devaient rester chez eux, afin de limiter la propagation du virus.



La mesure, dont la durée n'a pas été précisée, est prise après la découverte de trois cas asymptomatiques de Covid-19.



Partout à Yuzhou, des "barrières seront positionnées pour appliquer strictement les mesures de prévention", a prévenu la mairie sur son compte officiel Weibo.



Toute sortie de la localité est désormais interdite sauf autorisation.



La Chine a fait état mardi de 175 nouveaux cas, dont 95 à Xi'an (nord), où 13 millions d'habitants sont également sous cloche depuis près de deux semaines. Il s'agit du confinement le plus strict et le plus important en Chine depuis celui de Wuhan (centre) au tout début de la pandémie.



La ville avait été la première au monde à imposer il y a deux ans des mesures radicales pour enrayer la circulation de ce qui était alors présenté comme un mystérieux virus.



Xi'an, célèbre pour son armée souterraine en terre cuite, est le nouvel épicentre de la pandémie dans le pays. Plus de 1.600 cas y ont été recensés depuis le 9 décembre.



Ce bilan officiel est sans commune mesure avec les décomptes quotidiens annoncés dans la plupart des pays du monde. Mais il représente un nombre de cas important pour la Chine.