Choc 7e journée Premier League: Liverpool et Man City se neutralisent (2-2)

Dans le choc au sommet de la Premier League, ce dimanche à Anfield, Liverpool et Manchester City ont partagé les points (2-2).



Les Reds ont mené 1-0 puis 2-1 grâce à Mané (59e) et Salah (76e), mais ont été rejoints par les Citizens, qui ont marqué par Foden (69e) et De Bruyne (81e). Du grand spectacle !