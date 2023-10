Choix des 14 délégués de BBY pour le parrainage : Macky Sall contesté par des responsables socialistes

Les alliés de Benno Bokk Yakaar (Bby), en l'occurrence le Parti socialiste et l’Alliance des forces de progrès (AFP), dénoncent le fait qu'aucun de leurs membres ne figure dans l'équipe de délégués régionaux en charge du parrainage du candidat Amadou Ba.



Selon Le Quotidien qui donne l'information, l'un des premiers à s'en offusquer est le député maire de la Commune de Ndindy. C'est ainsi que Cheikh Seck déclare à qui veut l'entendre que l'APR « manque de générosité et ne respecte pas les grands alliés ».



Le maire ne comprend pas le fait que sur une liste de 14 délégués généraux, ne comprends pas le fait que dans une liste de 14 délégués généraux, ne figure aucun membre du Parti socialiste, encore moins de l'Afp. « Il considère ainsi que ces élections ne sont pas celles de Benno, mais de l'Apr », souligne-t-il.



Abdoulaye Gallo Diao Diallo, un autre responsable socialiste qui se trouve dans la même mouvance tale ses états d’âmes. « Comment Macky Sall peut-il écarter la deuxième force politique de Bby de l'équipe des délégués régionaux pour le parrainage du candidat Amadou Ba », s’est-il demandé.



« Ecarter le Ps du dispositif national des parrainages veut dire que le Ps sera également ignoré. Ignorer le Ps de la campagne électorale de l'élection présidentielle de 2024 signifie que le PS sera totalement écarté de la gestion du pouvoir, en cas de victoire du candidat de Bby. Le deal entre Macky et le Pds est en phase finale », a fait remarquer M. Diallo, à travers un post sur les réseaux sociaux.



Pour rappel, l'équipe des délégués régionaux de BBY chargé du parrainage, au niveau national est dirigée par le député Abdoulaye Diagne un ancien responsable du Mouvement des élèves et étudiants républicains (MEER).