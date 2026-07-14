Lutte contre l’insécurité : plus de 600 policiers et gendarmes mobilisés, 213 individus interpellés à Dakar

Le ministre de l’Intérieur et de la Sécurité publique, Mouhamadou Makhtar Cissé, a supervisé une vaste opération de sécurisation menée à Dakar par la Police nationale, en coordination avec la Gendarmerie nationale, dans le cadre du renforcement de la sécurité des personnes et des biens. L’opération a eu lieu en présence du Général de Division Martin Faye, Haut Commandant de la Gendarmerie et Directeur de la justice militaire et de l’Inspecteur Général de Police Mame Seydou Ndour, Directeur Général de la Police nationale.



Mobilisant plus de 600 éléments, appuyés par des véhicules d’intervention et des drones, la Police nationale renseigne que cette opération s’inscrit dans une stratégie durable de lutte contre l’insécurité. Le ministre a salué le professionnalisme, l’engagement et la complémentarité des policiers et des gendarmes, soulignant que ces opérations conjointes seront régulièrement renouvelées afin de garantir un environnement sûr pour les citoyens.



‎Les contrôles ciblés menés sur le terrain ont mené à l'interpellation de 213 individus. Parmi eux, 130 personnes ont été appréhendées pour vérification d'identité, 22 pour nécessité d'enquête, 21 pour ivresse publique et manifeste, et 16 pour vagabondage.



Les forces de l'ordre ont également procédé à l'arrestation de 06 personnes pour détention de produits cellulosiques, 02 pour détention d'armes blanches, ainsi que 03 individus pour atteintes aux biens (incluant des faits de vol simple, vol de nuit avec moyen roulant et abus de confiance). Sur le plan des atteintes aux personnes, 02 individus ont été arrêtés pour coups et blessures volontaires ainsi que menaces de mort et injures publiques. Enfin, un suspect a été interpellé pour acte contre nature commis sur une personne déficiente.



Le volet de lutte contre la drogue a permis de neutraliser plusieurs réseaux de distribution avec l'interpellation de 11 personnes :

• Chanvre indien : 03 personnes arrêtées pour offre et cession avec la saisie de 100g de produit, et 02 autres pour détention et usage (08 cornets saisis).

• Kush : 03 individus interpellés en possession de 04 képas.

• Ecstasy : 01 trafiquant arrêté avec 11 plaquettes et 01 joint.

• Haschich : 01 personne appréhendée en possession de 07 boules.



Parallèlement, les contrôles routiers ont permis de sanctionner de nombreuses infractions. Les forces de sécurité ont procédé à la saisie de 382 pièces d'identification pour diverses violations du Code de la route, à la mise en fourrière de 32 véhicules et à l'immobilisation de 61 motos.



Aux termes de l'opération, le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique a vivement invité les populations à coopérer avec les forces de l'ordre, rappelant que la sécurité est une responsabilité collective reposant sur une collaboration étroite entre les citoyens, la Police et la Gendarmerie nationales.



Il a enfin exhorté les troupes engagées à poursuivre leurs missions quotidiennes avec rigueur, professionnalisme et sang-froid, dans le strict respect des lois et des droits humains.