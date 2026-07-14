SENELEC : le gouvernement maintient le paiement des primes après un accord avec les syndicats

Le ministre de l’Énergie et du Pétrole, El Hadji Abdourahmane Diouf, a reçu ce mardi la Convergence syndicale des travailleurs de la SENELEC (CSTS), comme annoncé à l’issue du mouvement d’humeur observé la veille.



À l’issue des discussions, un accord a été trouvé entre le gouvernement et les représentants des travailleurs. Selon la RFM, les autorités ont renoncé au projet de remettre en cause le paiement de la Prime sur le Résultat Annuel Bénéficiaire (PRAB). Les primes seront finalement versées aux agents de la société nationale d’électricité.



La même source indique également que la SENELEC a réussi à mobiliser 108 milliards de FCFA sur le marché obligataire, une opération qui vient renforcer les capacités de financement de l'entreprise.



Pour rappel, la CSTS avait lancé, le lundi 13 juillet, un mouvement d’humeur marqué par le port de brassards rouges afin de protester contre la remise en cause du paiement de la PRAB. Les syndicats avaient toutefois suspendu leur plan d’action en privilégiant le dialogue avec les autorités, une démarche qui a finalement abouti à un compromis.