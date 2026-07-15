Tricherie au BFEM : Onze candidats placés en garde à vue au commissariat de Bambey

Le commissaire principal Pathé Gaye, à la tête du commissariat urbain de Bambey, a été alerté ce mardi 14 juillet 2026, aux alentours de 18 heures, à la suite de la découverte d'un réseau de tricherie et de fraude aux épreuves du Brevet de fin d'études moyennes (BFEM) au sein du centre d'examen du CEM Bambey 2.



Le président du jury a personnellement informé les policiers avoir surpris plusieurs candidats en flagrant délit de tricherie lors de cette première journée d'examen. Les mis en cause utilisaient leurs téléphones portables et l'application WhatsApp pour s'échanger les réponses, le président du jury ayant précisé que certains candidats détenaient déjà les sujets d'examen avant le coup d'envoi officiel des épreuves.



Les forces de l'ordre ont immédiatement dépêché une brigade sur les lieux. Sur une liste totale de dix-huit candidats suspectés par l'administration du centre, onze d'entre eux ont pu être interpellés et conduits au poste de police, tandis que les sept autres sont parvenus à prendre la fuite avant l'arrivée des agents.



Parmi les onze personnes arrêtées et placées en garde à vue figurent des adolescents et de jeunes adultes âgés de 15 à 25 ans, tous domiciliés au quartier DVF de Bambey. Les enquêteurs poursuivent actuellement leurs investigations sous la supervision du procureur de la République, activement informés des faits, afin de localiser les candidats fugitifs et d'identifier d'éventuels complices extérieurs impliqués dans la fuite des sujets.