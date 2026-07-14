La RDC envoie trois officiers pour le mécanisme de cessez-le-feu dans l’Est où armée et AFC/M23 s'accusent de violations

Trois officiers des Forces armées congolaises (FARDC) sont arrivés cette semaine à Goma pour intégrer le mécanisme conjoint censé surveiller le cessez-le-feu entre Kinshasa et l'AFC/M23. Un dispositif prévu depuis l'accord de Doha, en octobre 2025, mais resté six mois sur le papier avant d'être signé. Sur le terrain, pendant ce temps, les deux camps continuent de s'accuser mutuellement de nouvelles attaques contre des civils.
Ils s'appellent Cosmas Ben Epule, Fredy Lokuli Bofanda et André Kitoko Dimonekene. Un lieutenant-colonel et deux majors des Forces armées de la République démocratique du Congo (FARDC), arrivés le 13 juillet à Goma, à bord d'un vol de la Mission de l’ONU en RDC (Monusco). Selon les informations de RFI, ils étaient accompagnés de la représentante spéciale adjointe du secrétaire général des Nations unies en RDC, Vivian van de Perre.
Leur mission : représenter la partie gouvernementale au sein du Mécanisme conjoint de vérification du cessez-le-feu avec le groupe politico-militaire AFC/M23, connu sous le sigle EJVM+ en anglais (Expanded Joint Verification Mechanism) et MCVE+ en français.
Ils s'appellent Cosmas Ben Epule, Fredy Lokuli Bofanda et André Kitoko Dimonekene. Un lieutenant-colonel et deux majors des Forces armées de la République démocratique du Congo (FARDC), arrivés le 13 juillet à Goma, à bord d'un vol de la Mission de l’ONU en RDC (Monusco). Selon les informations de RFI, ils étaient accompagnés de la représentante spéciale adjointe du secrétaire général des Nations unies en RDC, Vivian van de Perre.
Leur mission : représenter la partie gouvernementale au sein du Mécanisme conjoint de vérification du cessez-le-feu avec le groupe politico-militaire AFC/M23, connu sous le sigle EJVM+ en anglais (Expanded Joint Verification Mechanism) et MCVE+ en français.
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