Cimetière de Pikine : des gris-gris déterrés pendant un désherbage

Avec une forte adhésion des populations de Pikine et environs, le désherbage du cimetière de la localité s'est fait en un temps record. Un nettoyage qui a permis de déterrer des gris-gris dans les tombes. À en croire Les Échos, les autorités ont pris des mesures pour empêcher la diffusion d'images sensibles sur les réseaux sociaux.



L'initiative de désherber le cimetière communal de Pikine a rencontré une réponse massive de la part des habitants et des volontaires. La mobilisation impressionnante de jeunes, de personnes âgées et d'autres bonnes volontés a permis un nettoyage remarquable du site en un temps record, contrairement aux années précédentes où cette tâche s'étirait sur des semaines.



En conclusion de cette opération, Khadim Mbengue, coordinateur de l'Association pour l'extension du cimetière de Pikine, a souligné l'urgence d'appliquer le décret présidentiel concernant l'extension du cimetière. Il a déploré le retard dans ce projet alors que de nombreuses familles ont du mal à identifier les sépultures de leurs proches, désormais occupées par d'autres.