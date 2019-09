Cinq morts dans les violences xénophobes en Afrique du Sud (police)

La police sud-africaine a annoncé mardi 5 morts dans les violences xénophobes, alors que le président Cyril Ramaphosa vient de « condamner dans les termes les plus forts », ces violences qui secouent le pays depuis dimanche soir, les jugeant « totalement inacceptables ».



« Je condamne dans les termes les plus forts les violences qui s'étendent dans quatre provinces » du pays, dont les capitales économique, Johannesburg, et politique, Pretoria, a déclaré le chef de l'État dans une vidéo postée sur son compte Twitter. « Les attaques visant des commerçants étrangers sont totalement inacceptables, quelque chose qu'on ne peut pas autoriser en Afrique du Sud. »



Dans la nuit du lundi à mardi, des incidents ont éclaté dans le township d’Alexandra, un des quartiers pauvres de Johannesburg où habitent de nombreux étrangers. Plusieurs magasins ont été pillés et brulés.