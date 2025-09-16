Cité Barack de Liberté-6 : une bagarre vire au drame, un suspect arrêté

Selon les premiers éléments de l’enquête, le délégué de quartier, Amar SEYE, a alerté le commissariat de Dieuppeul après qu’une bagarre entre jeunes ait dégénéré. La victime, Cheikhouna Sow, âgée d’une trentaine d’années et sans emploi, a été évacuée vers l’Hôpital Principal où elle est malheureusement décédée des suites de ses blessures.

Les investigations menées sur place, notamment auprès du frère du défunt, ont confirmé l’implication de Moussa BA dans cet incident. Interpellé par les éléments du commissariat de Grand Yoff, le suspect a été remis aux services de Dieuppeul pour audition.

Lors de son interrogatoire, Moussa BA a présenté sa version des faits. Selon lui, vers 3 heures du matin, Cheikhouna SOW, en état d’ébriété, l’aurait provoqué en l’injuriant avant de le menacer avec un tesson de bouteille. Le suspect affirme avoir saisi le même objet pour se défendre, résultant en une altercation au cours de laquelle les deux hommes se seraient mutuellement blessés. C’est peu après que la police a été informée du décès de la victime.

L’enquête se poursuit pour déterminer les circonstances exactes de ce tragique événement, rapporte Source A.

