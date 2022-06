Cité Keur Gorgui: Sonko empêché par les forces de l’ordre d’aller effectuer la prière du vendredi

Les forces de défense et de sécurité qui assiègent depuis ce matin les abords du domicile de Ousmane Sonko, l’ont empêché il y a quelques instant de se rendre à la mosquée pour effectuer la traditionnelle prière du vendredi.



Le leader de Pastef, qui a échangé avec les gendarmes, a dénoncé par la suite la restriction des libertés. « En plus de me priver ma liberté d'aller et de venir, Macky Sall vient de donner l'ordre de me priver de ma liberté de culte », a-t-il écrit sur son compte Twitter.



Auparavant, Ahmed Aïdara a été interpellé par la police de Guédiawaye tout comme des membres de la sécurité du leader de Pastef.



Sur la VDN, des affrontements ont éclaté entre les manifestants et les forces de l’ordre.