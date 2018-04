Cité dans le divorce entre Serigne Mboup et Yaye fatou Diagne : Aliou Sall se lave à grande eau et accuse...

Le divorce entre l’homme d’affaire Serigne Mboup et son ex-épouse Yaye Fatou Diagne a fait couler beaucoup d’encre. En effet, une vidéo, montrant la dame dansant du « Ngoyaan » devant Aliou Sall et Bamba Fall, a fait le buzz sur le net. Et, selon certaines indiscrétions, elle a été la cause de la séparation entre le Directeur générale (Dg) de Ccbm et la responsable politique.



Cité dans l'affaire, Aliou Sall, se lave à grande eau. Il déclare que : « contrairement à ce que laisse croire la rumeur, je ne suis ni de près ni de loin, impliqué dans le divorce entre le directeur de Ccbm et son épouse. Ce jour-là, j’étais en visite de courtoisie chez Bamba Fall, en compagnie de mon épouse».



Ne s’arrêtant pas là, il pointe du doigt ses adversaires politiques. «A défaut de pouvoir s’armer de courage pour m’affronter en face, mes adversaires ont décidé d’utiliser des armes non conventionnelles pour m’atteindre. Mais leur entreprise funeste, infâme et lâche de déstabilisation morale est vouée à l’échec. Ils n’ont qu’à continuer à me servir dans un plat de chiens, je n’y mangerai pas», lâche-t-il dans les colonnes de "l'Observateur".