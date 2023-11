Classement FIFA : le Sénégal à la 20e place et toujours derrière le Maroc en Afrique

Maroc (13e) Sénégal (20) Tunisie (28) Algérie (30) Egypte (33) Nigeria (42) Cameroun (46) Côte d'Ivoire (50) Mali (51) Burkina Faso (57) Ghana (61) Afrique du Sud (66) RD Congo (67) Cap-Vert (73) Guinée (80) Gabon (82) Zambie (84) Guinée Equatoriale (88) Ouganda (92) Bénin (98)

La FIFA a été publié ce jeudi 30 novembre le classement mondial des équipes nationales. Ce sera le dernier avant la CAN. Le Sénégal reste toujours à la deuxième place en Afrique et 20e au classement mondial malgré ses deux matchs disputés en novembre lors des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026. Les « Lions » ont enregistré une victoire face au Soudan et un match nul face au Togo.Le Maroc est 13e mondial et premier en Afrique. La Tunisie troisième dans le continent, occupe la 28place mondiale, l'Algérie quatrième en Afrique devient (30e) mondial.Plus bas, la Côte d'Ivoire profite également de ses deux victoires pour retrouver la (52) place mondiale. Les « Eléphants » occupent la huitième place en Afrique.Il y a du changement sur le podium mondial. Certes l'Argentine (1re) domine toujours les débats, suivis de la France (2e), mais c'est désormais l'Angleterre (3e, +1) qui s'installe sur la troisième marche. Elle prend la place du Brésil (5e, -2) qui chute après deux défaites coup sur coup contre la Colombie et l'Argentine, mais qui reste dans ce Top 5 complété par la Belgique (4e, +1).1- Argentine2- France3- Angleterre4- Belgique5- Brésil6- Pays-Bas7- Portugal8- Espagne9- Italie10- Croatie