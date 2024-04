Classement FIFA : le Sénégal stagne, Maroc en baisse, les Comores en progression

Maroc (13ème) Sénégal (17ème) Nigeria (30e) Egypte (37e) Côte d'Ivoire (38e) Tunisie (41e) Algérie (43e) Mali (44e) Cameroun (51e) Afrique du Sud (59e) Burkina Faso (62e) RD Congo (63e) Cap-Vert (65e) Ghana (68e) Guinée (76e) Guinée Equatoriale (79e) Gabon (84e) Zambie (86e) Ouganda (92e) Angola (94e)

La FIFA a dévoilé ce jeudi son premier classement pour l’année 2024. Comme prévu, plusieurs changements ont lieu à la suite des nombreux matchs internationaux s'étant déroulé en mars (matchs amicaux et éliminatoires de la CAN 2025 notamment).L’équipe nationale du Sénégal reste toujours deuxième en Afrique et 17au classement mondial malgré ses performances lors des deux derniers matchs amicaux de la fenêtre FIFA de mars 2024 contre respectivement le Gabon (3-0) et le Bénin (1-0), à Amiens en France.Il y a eu des changements dans le top 20 africain. La Côte d'Ivoire, le Maroc et les Comores sont notamment au coeur de ces changements. Les Eléphants, 39èmes au dernier classement, grimpe d'une petite place (38ème) après un rassemblement de mars globalement maîtrisé (nul 2-2 contre le Bénin et victoire de prestige 2-1 face à l'Uruguay, 15e nation mondiale).Les « Lions » de l'Atlas perdent en revanche une petite place (13ème à 12ème), ce qui est plutôt logique après un rassemblement plutôt décevant, qui s'est soldé par une courte victoire devant l'Angola (1-0) pour la première de Brahim Diaz, puis un nul 0-0 face à la Mauritanie.Par rapport au dernier classement, les Comores réalisent une progression notable, passant de la 121ème à la 117ème place. Une remontée qu'ils doivent à leur récent lourd succès face à l'Ouganda (4-0), quelques jours seulement après avoir tenu tête aux Palancas Negras de l'Angola (0-0), quarts de finaliste de la dernière CAN. A noter qu'il s'agit du meilleur classement de leur histoire.Sur la troisième marche du podium africain derrière le Sénégal, le Nigeria perd deux places au niveau mondial (28ème à 30ème). Le vice-champion d'Afrique en titre avait pourtant battu le Ghana (2-1) lors du premier des deux matchs amicaux de ce mois de mars, mais les Super Eagles n'ont pas réussi à confirmer face aux Aigles du Mali, perdant 2 buts à 0.Le Mali justement, grapille trois places (47ème à 44ème) grâce à ce succès de prestige, qui faisait suite à sa victoire 2-0 contre la Mauritanie quelques jours plus tôt.Si les places mondiales de plusieurs nations évoluent, pas de changement de position à signaler dans le top 20 africain, le trio Maroc-Sénégal (qui reste 17ème)-Nigeria occupe toujours le top 3, suivi de près par l'Egypte (qui progresse d'une place, 37ème à 36ème) et la Côte d'Ivoire.