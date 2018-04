Classement Fifa : Le Sénégal reste 2e pays africain derrière la Tunisie et 28e mondial

Les choses n’ont pas trop bougé pour les "Lions" d’Aliou Cissé qui continuent de figurer dans le top 3 des meilleures équipes africaines du moment.La Tunisie accentue son statut de leader et profite de ses victoires face à l’Iran et au Costa Rica (1-0 à chaque fois) pour gagner 9 rangs au niveau mondial et grimper à la 14e place, le meilleur classement de son histoire ! Le reste du podium africain est inchangé avec le Sénégal (-1 au niveau mondial) et la RD Congo (+1).Le top 10 africain

1. Tunisie (14e)

2. Sénégal (28e)

3. RDC (38e)

4. Maroc (42e)

5. Egypte (46e)

6. Nigeria (47e)

7. Cameroun (51e)

8. Ghana (51e)

9. Burkina Faso (53e)

10. Cap Vert (58e)