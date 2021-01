Classement Henley Passeport 2021: le Sénégal 87e avec seulement 56 pays sans visa préalable

La pandémie de coronavirus a inauguré des confinements et des restrictions de voyage sur le continent, mais également à travers le monde. Outre la pandémie, la gouvernance et les problèmes politiques ont également contribué au déclin du pouvoir des passeports dans certains pays comme le Royaume-Uni et les États-Unis.



Le Henley Passeport Index, qui classe les passeports mondiaux en fonction des pays que leurs titulaires peuvent visiter sans visa préalable, a publié son dernier rapport, selon le journal Les Echos. Le Japon conserve la première place en tant que détenteur du passeport le plus puissant du monde avec 191 destinations sans visa préalable. Il est suivi par Singapour classé deuxième avec 190 destinations sans visa préalable. L'Allemagne est classé troisième avec 189 destinations sans visa préalable.



En Afrique, l'Afrique du Sud est en tête du classement. Les détenteurs de passeport sud-africain peuvent visiter 101 pays sans visa préalable. Le Botswana, classé 62e avec 85 destinations et le Namibie 68e avec 77 destinations sans visa préalable, complètent le podium africain.



En ce qui le concerne, le passeport sénégalais, classé 87e sur Henley Passeport Index 2021, ne dispose que de 56 destinations sans visa préalable. Sur cette liste de 56 destinations ne figure aucun pays européen.



Le passeport gambien 76e avec 68 destinations, le passeport mauritanien 84e avec 57 destinations sans visa préalable font mieux que le passeport sénégalais.



Le classement de Henley Passeport Index publié par le journal Les Echos, est basé sur des données exclusives de l'Association du transport aérien international (Iata). Il gère la base de données d'informations de voyage différentes la plus grande et la plus précieuse au monde. Il est mis à jour tous les trimestres.