Clermont : Mory Diaw, élu « Clermontois de la saison » par les supporters

Le gardien international sénégalais Mory Diaw a été élu dimanche, meilleur joueur de Clermont de la saison 2022-2023. 49% des supporters ont voté à sa faveur.Le club français a annoncé sur sa page Twitter que Mory Diaw a été récompenser par les supporters de Clermont pour son excellent travail ayant contribué en grande partie au succès de son club. Ce denier a terminé 8e de la Ligue1 devant Nice et Montpellier.Diaw devance Alidu Seidu et Maximiliano Caufriez qui ont récolté respectivement 18% et 15% des votes.Titulaire à 37 reprises, Mory Diaw est l’un des gardiens les plus décisifs en ligue 1 cette saison. Mieux encore, il est celui qui a « évité » le plus de buts à son club cette saison (10,8) selon le différentiel expected goals cadrés subis – buts encaissés (hors csc).Par ailleurs le portier de 30 ans est aussi le gardien qui a arrêté le plus de penalty dans cette saison (4). De quoi lui valoir la reconnaissance des supporters de Clermont Foot.