Clinique Suma: le médecin traitant de Sonko dit "n'avoir posé aucun acte médical"

Le leader de Pastef les Patriotes avait fait l'annonce. Ousmane Sonko, lors de sa déclaration, lundi dernier, depuis son lit d'hôpital (Suma Assistance), avait laissé entendre que la police est aux trousses du corps médical qui l'avait pris en charge.



Selon nos confrères de L'Observateur, les hommes du commissaire Bara Sangharé, saisis d'un soi-transmis par le procureur de la République Abdou Karim Diop, ont entendu Dr Ousmane Cissé qui déclare être le médecin de Ousmane Sonko et de sa famille. Né le 08 mars 1984 à Pikine et domicilié à la Cité Damels, Dr Cissé a, en outre, déclaré, lors de son audition à la Sûreté urbaine, être en service à l'hôpital Fann.



Disposant d'un diplôme de Docteur d'État en Médecine, le toubib s'est spécialisé en neurologie. Revenant sur les faits objets de sa convocation, Dr Ousmane Cissé a précisé aux enquêteurs qu'il n'a posé aucun acte médical sur Ousmane Sonko durant toute la période de son hospitalisation à Suma Assistance, sise à Cité Keur Gorgui et appartenant au Dr Babacar Niang. «Durant son hospitalisation, je n'ai posé aucun acte médical sur lui», leur a-t-il dit.



Selon le médecin de l'ancien inspecteur des Impôts et Domaines, c'est une équipe de spécialistes qui s'occupe de Ousmane Sonko. Seulement, Dr Cissé s'est gardé de révéler les identités de ces spécialistes. A la limite, le natif de Pikine a dégagé ses responsabilités en renseignant les policiers enquêteurs qu'il a juste accompagné Ousmane Sonko à la clinique «Suma Assistance».



Cependant, il a révélé au commissaire Sangharé qu'il ne s'est pas occupé de l'état du maire de Ziguinchor pour cette fois-ci et qu'il ne pouvait ainsi savoir la pathologie dont il souffrirait. Poursuivant, les enquêteurs l'ont interpellé sur l'état de santé de Ousmane Sonko. Dr Ousmane Cissé leur a répondu qu'il l'ignorait. Mieux ou pis, il souligne même ne pas savoir si le candidat déclaré à l'élection présidentielle de février 2024 a été exposé à une substance toxique.



Ne lâchant pas prise, les policiers de la Sûreté urbaine de Dakar lui demandent si le leader de Pastef Les Patriotes dispose d'un certificat médical attestant de son état de santé. Dr Cissé a soutenu n'avoir procédé à aucun acte médical sur la personne de Ousmane Sonko.



Pour finir, les enquêteurs ont cherché à savoir le numéro d'inscription de Dr Ousmane Cissé à l'Ordre des médecins. Selon des sources de L'Observateur, il leur a dit avoir oublié sa carte. Fouillant un peu plus, les policiers enquêteurs ont exploité le tableau de l'Ordre des médecins. Le nom de Dr Ousmane Cissé n'y est pas apparu.



Par ailleurs, les enquêteurs de la Sûreté urbaine de Dakar ont interrogé les médecins de « Suma Assistance». Seulement, ils ont déclaré qu'ils n'ont pas eu accès à Ousmane Sonko suite aux instructions du Dr Babacar Niang, patron de la structure sanitaire en question. Ainsi, Bara Sangaré et son équipe d'enquêteurs sont à la recherche des médecins ayant composé l'équipe médicale qui a traité Ousmane Sonko. Leur identification est en cours...