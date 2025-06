Clôture de la session unique de la 15e législature : la Mauritanie salue la vitalité démocratique du Sénégal

Invité d’honneur par son homologue du Sénégal, Mohamed Bamba Ould Meguett, président de l’Assemblée nationale de la Mauritanie, a livré un discours empreint d’émotion et de fraternité lors de la cérémonie de clôture de la session ordinaire de la 15e législature de l’Assemblée nationale du Sénégal. Il a salué « une célébration de la démocratie sénégalaise, de sa vitalité et de son souffle ».



Hommage aux députés sénégalais



« M. le Président, votre geste empreint d’élégance et de fraternité incarne à merveille les liens profonds et vivants qui unissent nos deux nations, nos peuples frères, nos dirigeants et nos parlements », a-t-il déclaré depuis la tribune de l’hémicycle.



« Ce moment que vous vivez aujourd’hui n’est pas un simple évènement institutionnel, c’est une célébration de la démocratie sénégalaise, de sa vitalité de son souffle », a-t-il ajouté.



Mohamed Bamba Ould Meguett apprécie la qualité des débats et de l’engagement des élus de la nation durant cette session parlementaire.



« A travers les débats nourris tout au long de cette session qui s’achève, les décisions engageantes, c’est l’âme de votre peuple qui a vibré dans cet hémicycle. C’est la voix du Sénégal profond, de ses espoirs, de ses luttes qui a été entendue », a-t-il assuré.



Et de poursuivre : « La Mauritanie, votre sœur de toujours, regarde avec fierté et admiration ce chemin qui vous tracez. Vos succès résonnent dans nos cœurs comme des promesses partagées ».



Réaffirmation de la fraternité mauritano-sénégalaise



Pour Mohamed Bamba Ould Meguett, les liens entre le Sénégal et la Mauritanie vont bien au-delà des simples frontières naturelles. « C’est une histoire tissée d’humanité de sang de solidarité et d’avenir commun ».



Sa présence à l’Assemblée nationale du Sénégal en tant qu’invité a, selon lui, une dimension profondément symbolique.

« Elle incarne l’amitié inaltérable entre nos peuples. Elle porte un message clair : celui de notre volonté commune de renforcer le dialogue, d’élargir les ponts de coopération, d’harmoniser davantage l’action de nos parlements pour répondre ensemble le défi de notre temps », a confié le président de l’Assemblée nationale mauritanienne.



Il a conclu son allocution en formulant ses meilleurs vœux pour les projets à venir. « Soyez assuré de l’amitié indéfectible de la Mauritanie et de sa pleine disponibilité à œuvrer à vos côtés pour que la flamme de notre coopération ne cesse jamais de briller ».