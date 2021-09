Coalition Yewwi Askan Wi : Zahra Iyane Thiam accuse les responsables de plagiat

La ministre Zahra Iyane Thiam et membre du pôle communication de Benno bokk yaakaar (mouvance présidentielle), a accusé les leaders de la coalition Yewwi Askan WI, de plagiat. Pour elle, ils n'ont fait que du copié collé du projet Benno Siggil Sénégal.



« Cette opposition ne fait que suivre nos pas. En 2010, lorsqu'on mettait en place Benno Siggil Sénégal, nous avions utilisé le même procédé », rappelle-t-elle sur le plateau de la Tfm.



La ministre de la Microfinance a ajouté que le train les a laissés à la gare, car les contextes de 2012 et 2021 sont différents. « Mais ils doivent comprendre que le contexte de 2012 a changé, la population a changé, il y a eu un bond qualitatif en 2012. Donc s'ils veulent reprendre les stratégies que nous avions élaborées, ils se leurrent », a-t-elle souligné.



« Ça nous arrange parce que ça nous prévoit une victoire sûre et pour bien longtemps. Ils utilisent la violence partout. Et la chaîne du logo me dérange parce que ça prouve qu'ils sont violents", a conclu Zahra Iyane Thiam dans Soir d'info.