Collectivités territoriales : Moussa Balla Fofana obtient l’adoption de son budget 2026 et annonce des réformes majeures

​Le ministre de l’Urbanisme, des Collectivités territoriales et de l’Aménagement des Territoires a défendu avec le projet de budget 2026 de son département devant la Représentation nationale, qui l'a finalement adopté à la majorité. Pour ce projet, 25 % du Budget Global est affecté aux Collectivités Territoriales d’ici 10 ans.



​La séance a été l'occasion pour les députés d'interpeller Moussa Balla Fofana sur plusieurs sujets brûlants, notamment les lenteurs dans la délivrance des autorisations de construire et de lotir, ainsi que la problématique du morcellement illégal d'espaces réservés, citant notamment les cas de Porokhane, Dabaly et Darou Salam.



​Le ministre a répondu en saluant la qualité des contributions et en annonçant des réformes majeures. ​Réforme de la Décentralisation face aux incohérences territoriales et à la non-viabilité de certaines municipalités, des réflexions sont en cours pour proposer des mesures correctives durables à travers la réforme de l’Acte 4 de la décentralisation.



​Parlant de l’opérationnalisation des Pôles-Territoires, M. Fofana a confirmé que ces pôles seront de véritables moteurs de croissance économique dotés de schémas territoriaux d’aménagement contraignants. Un projet de loi d’orientation est en préparation.



​Finances Locales : Reconnaissant la faiblesse des ressources transférées aux Collectivités Territoriales (CT), l'État ambitionne de porter les montants alloués à 25 % du budget global dans 10 ans. La rénovation de la fiscalité locale est également au programme.



​Pour ce qui est de la Gouvernance et Foncier, trente (30) vérifications de CT ont été réalisées à ce jour, et 100 CT seront contrôlées en 2026. Concernant les lotissements litigieux, le Ministre s'est engagé à saisir les représentants de l'État pour vérification.



​Parlant du logement, le ministre a soutenu que le Programme national d’Accès au Logement et de Renouveau urbain (PNALRU) a été présenté comme l'instrument clé pour offrir une plateforme nationale d'accès au logement à tout Sénégalais, quelle que soit sa situation financière.



​Le ministre des Finances et du Budget, présent pour l'exercice, a pour sa part apporté des éclaircissements sur les aspects budgétaires, annonçant notamment une augmentation de 5 milliards de FCFA pour le Fonds d’Appui au Développement local et le Fonds d’Équipements des CT par rapport à l'année précédente. Il a également confirmé des dotations pour le démarrage du projet de 30 mille logements.



​Les réponses des deux ministres, jugées satisfaisantes, ont conduit à l'adoption du budget 2026 du ministère de l'Urbanisme.