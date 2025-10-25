Comité exécutif de la FSF : adoption des calendriers des compétitions et réforme majeure des championnats amateurs

En marge du Comité exécutif de la Fédération sénégalaise de football (FSF) tenu ce samedi 25 octobre 2025, plusieurs décisions majeures ont été prises, notamment l’adoption des calendriers des compétitions nationales et la réforme des championnats amateurs.



Calendrier des compétitions



La FSF a décidé de démarrer le Championnat de Ligue Professionnelle le 1er novembre 2025 et de le clôturer avant fin juin 2026. Afin de respecter ce calendrier, les compétitions se poursuivront durant la Coupe d'Afrique des Nations (CAN Maroc 2026).





Réforme des championnats amateurs



Une réforme a été adoptée concernant les championnats amateurs.



En Nationale 1 (N1), il prévu la création de quatre (4) poules de huit (8) équipes.



Selon la FSF, les quatre premières de chaque poule disputeront les play-offs, et les quatre dernières les play-downs.

La première équipe de chaque poule accède en Ligue 2, tandis que les deux dernières équipes sont reléguées en division inférieure.



En Nationale 2 (N2), quarante-huit (48) équipes seront réparties en huit (8) poules de six (6).



Les vingt-quatre (24) équipes concernées pour les play-offs seront regroupées en quatre (4) poules de six (6). Les premières de chaque poule accèdent en Nationale 1.



Pour les play-downs, les vingt-quatre (24) équipes restantes seront également réparties en quatre (4) poules de six (6). Les deux dernières de chaque poule seront reléguées en division régionale.



