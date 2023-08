Comment les amis se sont transformés en ennemis en Éthiopie

Le conflit est le dernier signe qui montre que M. Abiy se bat pour être à la hauteur de son prix Nobel - un honneur qui lui a été décerné en 2019 pour avoir mis fin aux hostilités de longue date avec l'Érythrée et mis l'Éthiopie sur la voie de la démocratie après près de trois décennies de règne d'une main de fer.

Mais la réputation de M. Abiy en tant que pacificateur et démocrate a été encore plus ternie par le conflit dans la région Amhara - la deuxième plus grande région d'Éthiopie.