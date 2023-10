Commerçant poignardé à mort aux HLM : les détails de l'affaire

Une scène tragique s'est déroulée au quartier HLM 4 mercredi dernier, résultant à la mort brutale du commerçant Sémou Niokhor Diouf, poignardé d'un coup de ciseaux au cœur. La victime a succombé à ses blessures lors de son transport vers l'hôpital. Les circonstances de cet incident tragique ont révélé un différend commercial entre la victime et le présumé meurtrier, S. Sy, un marchand ambulant.



Selon les informations de Rewmi Quotidien, le mis en cause aurait consommé de la drogue, en l'occurrence du chanvre indien. Cependant, des récits contradictoires ont émergé, notamment celui du frère de S. Sy, qui a affirmé que la victime était un partenaire commercial avec qui il avait des comptes à régler.



À en croire le journal, des sources ont confié que c’était un différend financier entre les deux commerçants, lié à des marchandises importées de Turquie qui est à l’origine du drame. Les tentatives de recouvrement de fonds de la part de Sémou Niokhor Diouf auraient apparemment conduit à la confrontation fatale le jour des faits. Des indices récupérés lors de la perquisition de la chambre de S. Sy ont démontré une possible consommation de substances illicites.



L'enquête suit en cours.