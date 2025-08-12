Commerce illégal d’alcool à Vélingara : 3 femmes interpellées et plus de 200 litres saisis

La brigade territoriale de Vélingara, appuyée par la brigade cynotechnique de Mandat Douane et un peloton de l’Escadron de Surveillance et d’Intervention de Kounkané (ESIK), a mené le 9 août dernier une opération de lutte contre la drogue et les débits de boissons non autorisés.



Selon des sources policières, l’intervention a conduit à l’arrestation de trois (3) femmes pour « exploitation de débits de boissons alcoolisées sans autorisation administrative. »



Les perquisitions ont permis la saisie de « 14 caisses de bières (marques Flag et Gazelle), d’une glacière remplie de bouteilles de vin, d’un carton de Sousette, d’un carton de Rosado, de deux seaux de vin, ainsi que de 11 bidons de 20 litres de vin Kadiou. »