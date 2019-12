Commercialisation de l’arachide: le ministre de l’Agriculture plaide pour le patriotisme économique

Le ministre de l’Agriculture et de l’Equipement rural, Moussa Baldé invite les producteurs d’arachide sénégalais à s’inscrire dans un élan de patriotisme économique en vendant en priorité leurs graines à la SONACOS, la société nationale de commercialisation des oléagineux du Sénégal, "un fleuron national".



"Nous pensons qu’avec un élan de patriotisme économique, les personnes qui ont été subventionnées par l’Etat, surtout en termes d’intrants, doivent tous vendre leurs graines au niveau de la SONACOS parce que dès que les opérateurs viendront, ils recevront leurs chèques", rapporte l’Aps.



Le ministre de l’Agriculture procédait jeudi à l’ouverture symbolique de la campagne de commercialisation de l’arachide, démarrée le mercredi 3 décembre.



Le ministre a suivi l’itinéraire d’un camion à la SONACOS, c’est-à-dire de l’entrée jusqu’à la pesée en passant par l’étape du déversement des arachides au niveau du point dédié, en compagnie du directeur général de la SONACOS, Modou Diagne Fada, des acteurs de la filière arachidière et des autorités administratives et locales.



Selon M. Baldé, les producteurs, à défaut de vendre la totalité de leur arachide à la SONACOS, devraient pouvoir le faire à 80 voire 90% même si la loi de l’offre et de la demande prévaut également dans ce domaine.



"Les Asiatiques se sont développés grâce à leur patriotisme. Nous aussi, nous devrons avoir un patriotisme économique", a-t-il fait remarquer. A l’en croire, la décision du président de la République de fixer à 210 francs CFA le prix plancher du kg d’arachide vise à protéger le pouvoir d’achat des producteurs arachidiers du Sénégal.