Commercialisation du gaz naturel liquéfié: le Sénégal et la Mauritanie signent la phase 1 ce mardi

Les autorités sénégalaises et mauritaniennes vont signer, ce mardi 11 février 2020 à Dakar, le contrat d’achat et de vente ( Sale and purchase agrement ) pour la phase 1 du champ gazier Grand Tortue Ahmeyim (GTA). La commercialisation du Gaz naturel liquéfié (Gnl) dudit projet sera confiée au major britannique British Petroleum (Bp).



La cérémonie sera présidée par ministre du Pétrole et des Energies, Mouhamadou Makhtar Cissé et son homologue mauritanien. Pour rappel, la Fid (Final investiment décision-Décision finale d’investissement-) a été adoptée le 21 décembre 2018 à Nouakchott par le Président sénégalais Macky Sall et son homologue mauritanien, Ould Abdel Aziz.