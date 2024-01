Commission de contrôle des parrainages: Babacar Ndiaye et Ibnou Taîmiya Sylla invalidés

Le dossier du jeune cadre et leader du mouvement Manko Suxali Sénégal, Babacar Ndiaye est invalidé. La Commission de contrôle des parrainages n'a validé que 9 492 parrains avec 14.655 doublons externes.



Quand à Ibnou Taîmiya Sylla du mouvement Diiso/Mouvement pour l'espoir et le développement , il est recalé par la Commission. Le candidat n'a validé que 1068 parrains et 1640 doublons externes.