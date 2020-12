Commune Ngoumba Guéoul: Construction d'une caserne de Sapeurs-pompiers fantôme

Le président de la République Macky Sall est alerté ! Depuis un certain temps, nos maires et autres élus locaux usent et abusent de l’acte 3 de la décentralisation pour politiser les institutions militaires et paramilitaires. Pour cause, n’importe quelle personne se lève un beau jour pour construire une brigade de gendarmerie, un poste de police ou une caserne de Sapeurs-pompeurs dont la plupart des érections n’ont pas leur raison d’être.

Comme ce fut le cas dans la commune de Ngoumba Guéoul située entre Louga et Kébemer où le maire est en train de construire une caserne de sapeurs-pompiers pour mettre le commandement devant le fait accompli !



Après coup, ces politiciens font pression sur le président de la République ou le ministre de l’Intérieur pour réclamer des effectifs et des équipements qui consistent à alourdir le budget de l’Etat. Alors que Ngoumba Guéoul se situe dans un rayon de moins de 25 km où il y a déjà trois casernes de sapeurs-pompiers (Tivaouane, Mékhé et Kébémer). Pendant ce temps, il y a de grosses communes à forte densité démographique comme Ranérou, Goudiry, Keur Massar à Dakar, Sangalkam et autres qui n’ont même pas de caserne de sapeurs-pompiers.



Il est vrai que construire une caserne de sapeurs-pompiers est une très belle initiative. Seulement pour « Le Témoin » quotidien, son érection doit répondre à l’évaluation des risques dans la collectivité et normes démographiques et d’intervention.