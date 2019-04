Comores: l'opposition discrète après la proclamation des résultats

Aux Comores, le président Azali, réélu dès le premier tour avec 60% des voix, doit prêter serment fin mai. En attendant, il a repris ses fonctions officielles après s’être déclaré en vacances électorale. Le soir même de la proclamation des résultats par la Cour suprême, mardi 2 avril, Azali Assoumani avait tendu la main à ses adversaires. L’opposition a créé il y a une semaine un Conseil national de transition (CNT), dont le président est emprisonné. On attend toujours sa réaction.



Le CNT reste silencieux. Du pain bénit pour le pouvoir qui voit ce mutisme comme une preuve de divisions internes. Ibrahim Abdou Razak Razida dément. « Nous sommes sur la même longueur d’onde. Mais le régime veut semer la division », déclare le coordinateur de l’Union de l’opposition, ajoutant que « personne n’avait quitté le navire pour rejoindre le président Azali ».



Pour Mohamed Chahir, conseiller du candidat Fahmi Said Ibrahim, le pouvoir a même fait publier un faux communiqué dans lequel cinq représentants se désolidarisaient du CNT. « Un faux grossier, non signé », selon lui. Pour autant, l’entente n’est pas forcément parfaite. Un opposant décrit deux groupes « les novices et les expérimentés. Les premiers sont plus actifs et les seconds un peu ancrés dans leurs habitudes politiques ».



Des divisions au sein de l'opposition ?



Résultat : les décisions sont parfois longues à accoucher. Une charte rédigée en début de semaine n’est toujours pas signée. Une campagne de désobéissance civile censée débuter aujourd’hui n’a pas encore été lancée. Une bonne source décrit des divergences de stratégie. Certains souhaitent la démission du Président, d’autres sont prêts à parler avec la majorité, plusieurs membres craignent d’être arrêtés, d’autres comptent sur la communauté internationale, etc.



Des journées île-morte ou encore des manifestations sont évoquées. « La stratégie c’est d’enclencher une révolution populaire, pacifique, sans tomber dans une spirale incontrôlable. Mais à force de tergiverser, on va se déconnecter de notre base », indique un membre du groupe.