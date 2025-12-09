Compétitivité des PME : la Présidence réaffirme son soutien au Bureau de mise à niveau

Le bureau de mise à niveau (BMN) a reçu la visite du Professeur Elhadj Mounirou Ndiaye, hier, lundi, marquant une nouvelle étape dans l'engagement de l'État pour la compétitivité des entreprises sénégalaises. Le ministre-conseiller et chef du bureau de suivi et d’évaluations des politiques et programmes publics à la présidence de la République, a effectué cette visite de travail pour évaluer l'alignement du dispositif de mise à niveau sur les objectifs ambitieux de la stratégie « Sénégal 2050 ».



Accueilli par la Directrice du BMN, Mme Fatou Dyana Ba, et par M. Malick Sy, membre du comité de pilotage (COPIL), le Ministre-conseiller a pris connaissance des avancées significatives réalisées par l'institution, jugée « clé pour la souveraineté économique » et la croissance durable.



Au cœur des discussions, selon la note de service, "des chiffres éloquents ont été mis en avant, soulignant l'efficacité du dispositif". Pour chaque franc de prime versé, le BMN a généré un effet levier de 3,65. Les 34 milliards de FCFA de primes d'investissement octroyées par le BMN ont mobilisé un total impressionnant de 144 milliards de FCFA d'investissements privés.



Les échanges ont également porté sur la gouvernance de la structure, notamment le rôle central joué par le Comité de Pilotage (COPIL) et le Comité de Surveillance (COSURV).



Le Professeur Ndiaye a particulièrement salué la feuille de route opérationnelle du BMN pour la période 2025-2029, laquelle repose sur un cadre stratégique de 21 actions, dont le coût global est estimé à 106 milliards de FCFA.



Cette stratégie s'articule autour de trois axes fondamentaux notamment, le partenariat et la mobilisation des ressources, l’ innovation et qualité de l'offre pour une transformation systémique de l'économie et le pilotage et la coordination.



Le ministre-conseiller a réaffirmé le soutien indéfectible de la Présidence de la République à cette initiative, qui est en phase avec la vision d'un « Sénégal industriel, résilient et prospère ». Il s'est d'ailleurs engagé à porter personnellement le plaidoyer du BMN auprès des plus hautes autorités étatiques.



Cette visite confirme le rôle du Bureau de Mise à Niveau comme partenaire stratégique essentiel dans l’accélération et la mise en œuvre de l’Agenda 2050 de l'État.