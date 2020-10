Composition de l'OM : une attaque Thauvin-Radonjic contre City, Payet et Benedetto sur le banc

Lundi, André Villas-Boas avait dit qu'il ne s'inspirerait pas de l'OL, vainqueur de Manchester City en quart de finale de la dernière Ligue des champions (3-1, 15 août). Et pourtant, l'entraîneur de l'OM aurait opté ce soir pour une défense à cinq, un système qu'il utilise peu, avec Balerdi, en plus des quatre titulaires habituels Sakai, A. Gonzalez, Caleta-Car et Amavi.



Les deux dernières défaites de City en compétition officielle, face à Lyon en C1 et contre Leicester en Premier League (2-5), étaient face à des formations évoluant avec une défense à cinq justement, ce qui a dû finir de convaincre le technicien portugais qui hésitait encore lundi. Comme prévu, Payet, en petite forme, et Benedetto, zéro but cette saison, en font les frais et sortent du onze qui affrontera les Citizens. Ils prendront place sur le banc.



Ils sont remplacés par Thauvin et Radonjic devant. Le Serbe, deuxième titularisation cette saison, est censé apporter de la vitesse. Au milieu, pour accompagner Kamara et Rongier, Pape Gueye et Cuisance étaient en concurrence. Il semblerait que l'ancien joueur du Bayern Munich soit préféré au jeune milieu défensif. L'idée d'« AVB », sans surprise cette fois, sera de bien défendre et d'attendre quelques opportunités en contres pour créer l'exploit face à l'équipe de Pep Guardiola.



La composition de l'OM

Mandanda - Sakai, Gonzalez, Balerdi, Caleta-Car, Amavi - Rongier, Bo. Camara, Cuisance, Thauvin, Radonjic