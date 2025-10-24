Concert Hip-Hop à Paris : l'ambassade de France refuse des visas aux artistes sénégalais

Le monde de la culture sénégalaise a exprimé son mécontentement après le refus de visas à plusieurs artistes devant participer au concert Hip-hop organisé par Dams Prod & Canal 93, prévu ce samedi 25 octobre 2025 en France. Malgré plus de 7 millions de francs CFA investis dans l’événement, la décision de l’ambassade de France risque de compromettre la tenue du spectacle.



Depuis près de quatre ans, Dams Prod a organisé des concerts Hip-hop rassemblant des figures emblématiques de la scène sénégalaise telles que Dip Doundou Guiss, One Lyrical, Ash The Best, Samba Peuzi ou encore Amadeus. Mais cette année, le projet a pris une tournure inattendue. Plusieurs artistes se sont vu refuser le visa, la représentation diplomatique française estimant que « les justificatifs de voyage n’ont pas été délivrés contrairement aux propos des organisateurs », a rapporté nos confrères de "Dakaractu".



L’événement devait se dérouler à Canal 93, en région parisienne. Pourtant, les promoteurs ont affirmé avoir fourni l’ensemble des pièces justificatives nécessaires, notamment le contrat de location, l’approbation de la direction du lieu, les invitations officielles des artistes et les attestations de billets d’avion.



Malgré cela, l’ambassade de France a maintenu sa position, estimant que « l’objet du séjour n’était pas suffisamment justifié ».



Ce concert s'est inscrit dans une dynamique de coopération culturelle soutenue par le ministère de la Culture français, le Département de la Seine-Saint-Denis, la Ville de Bobigny et le Centre national de la musique (CNM).



Face à cette situation jugée injuste, les artistes et promoteurs sénégalais ont lancé un cri du cœur. Ils ont interpellé les autorités de leur pays, en particulier le ministre de la Culture, Amadou Bâ, qu’ils ont appelé à réagir pour défendre les intérêts des créateurs sénégalais.



Selon eux, ce refus de visas a fragilisé les compatriotes sénégalais, acteurs culturels et porteurs de voix.