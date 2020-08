Concertation après-Covid-19: l’Apr exprime son soutien total à la relance rapide et consolidée de notre économie

La position de l’Alliance Pour la République (APR) a été déclinée par leur porte-parole Seydou Guèye dans une note parvenue à la Rédaction. Le parti présidentiel a tenu d’abord à se féliciter de la tenue de la réunion gouvernementale consacrée au deuxième Plan d’Actions Prioritaires (2019-2023) du Plan Sénégal Émergent, établi à 14.712 milliards de francs à l’issue de la rencontre, contre 14.098 milliards avant la survenue de la pandémie liée au coronavirus. La réflexion sur les perspectives macro-économiques et sociales a permis, sous l’autorité du Président Macky SALL, de revoir le budget à la hausse au regard des priorités dégagées par le Gouvernement, pour créer les conditions d’une résilience économique et sociale durable de notre pays.



Dès lors, l’Alliance pour la République exprime son soutien total à la relance rapide et consolidée de notre économie ainsi qu’à la volonté du gouvernement d’engager la riposte pour la consolidation des acquis et d’accélérer la marche vers l’émergence en 2035. Qu’il s’agisse de la réforme de l’environnement des affaires, la promotion de la participation du secteur privé, la modernisation de l’administration, la dématérialisation des procédures pour l’exécution dans l’efficacité, l’efficience et la transparence des marchés publics et des projets, l’Alliance pour la République salue l’engagement de consolider les réformes d’envergure pour parachever la mise en œuvre du PAP II.



Les décisions prises par le Président Macky SALL, pour la souveraineté alimentaire, sanitaire et pharmaceutique, l’industrialisation de l’économie, la transformation digitale de l’économie, le développement du secteur privé, le développement du tourisme local et régional et la protection sociale, permettront de rétablir la trajectoire initiale du PSE et de créer les conditions d’un véritable développement endogène porté par un secteur privé national fort. Par ailleurs, selon toujours le ministre Seydou Guèye, l’Alliance pour la République se félicite de la nouvelle dimension environnementale de l’action politique avec les récentes décisions prises par le Président Macky SALL à la faveur de la célébration de la journée de l’arbre. Elle salue, dans le même élan, la nécessité exprimée par le Président Macky SALL, « de préserver notre patrimoine forestier (…) et l’urgence de développer l’initiative « le PSE vert » pour la reforestation durable et inclusive du territoire national ».



A cet égard, l’APR se félicite de l’instruction donnée par le Président Macky SALL au Gouvernement « de parachever le processus de recrutement, en 2020, des volontaires de l’Agence sénégalaise de la Reforestation et de la Grande muraille verte, d’agents des Eaux et Forêts et des Parcs nationaux sur le total des 600 postes prévus à terme ». Une initiative qui rejoint celle portant sur le recrutement de 1500 médecins et agents professionnels de la santé (infirmiers et infirmières, sages-femmes, professionnels de santé) pour renforcer les capacités de riposte et de résilience du système de santé face à la Covid19. Enfin l’Alliance pour la République appelle les populations à poursuivre le combat communautaire contre le coronavirus qui connait un rebond exceptionnel et exhorte ses militants et responsables ainsi que ceux de la coalition Benno Bokk Yaakaar et de la Grande Majorité Présidentielle de renforcer et d’amplifier la synergie d’actions dans les différentes localités, pour circonscrire la propagation du virus.



La mobilisation collective et la responsabilité individuelle doivent être au cœur de l’engagement citoyen et du défi communautaire imposé par le Coronavirus. Dans cette perspective, le port correct du masque, le respect des mesures barrières et de distanciation physique constituent des gestes barrières, simples à adopter et qui peuvent sauver des vies.



