Concertation sur le processus électoral : les Pr Amsatou Sow Sidibé et Coumba Ndoffène Ndiaye boudent le cadre

Le leader du parti Car Leneen, Pr. Amsatou Sow Sidibé et celui du parti Rpjd , Pr.Coumba NDofféne Ndiaye, ont décidé de ne plus participer au cadre de concertation sur le processus électoral. Ils fustigent le fait qu’il n’y ait pas de consensus autour des points déterminants comme le parrainage et la caution.



Dans un communiqué parvenu à Pressafrik, ils informent qu’ils ont quitté le cadre de de concertation sur le processus électoral «depuis le mardi 24/01/2018».



Pour cause, dénoncent-ils: «nous avons observé une volonté manifeste de la mouvance présidentielle d’imposer aux autres acteurs que nous sommes des points de vue qui bafouent les droits et libertés politiques consacrés par la Constitution, les lois et règlements ».



Avant de lancer «un appel à tous les leaders de partis politiques soucieux des enjeux actuels de ces questions pour venir se joindre au front de refus Ande arre Senegaal».