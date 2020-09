Concertations au Mali: adoption d'une charte pour une transition de 18 mois

A l'issue de trois jours de discussions, la charte de transition a été présentée ce samedi soir à Bamako.



Le texte adopté ce samedi à Bamako fixe la durée de la transition à 18 mois et charge un comité formé par la junte de désigner un président civil ou militaire pour diriger cette transition.



Il prévoit aussi trois organes de transition : le président et son vice-président ; le conseil national de transition regroupant 121 personnes réparties entre le M5 (coalition de l’opposition), les partis politiques, les journalistes, la société civile, les religieux, la diaspora, les jeunes et les femmes ; et enfin un Premier ministre à la tête d'un gouvernement de 25 membres.



Le rapporteur de la réunion désigné par la junte assure que le document est adopté de facto par acclamation.